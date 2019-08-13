Запечена картопля у духовці: 2 прості рецепти з соєвим соусом і сиром

Картопля – продукт, який повинен завжди бути на кухні, адже з цим інгредієнтом можна приготувати безліч смачних страв: від супів до закусок. Особливо смачна печена картопля, а ще вона дуже проста у приготуванні. Збережіть цей рецепт печеної картоплі, яку полюблять усі, хто хоч раз її скоштував.

Це рецепти картоплі, від якої ви будете у захваті та не зможете відірватися, поки всю не з'їсте!

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Картопля в соєвому соусі

Інгредієнти:

Картопля – 1,5 кг

Соєвий соус – 3 ст.л.

Рослинна олія – 3 ст.л.

Крохмаль – 1 ст.л.

Чорний перець – за смаком

Сухий часник – за смаком

Сіль – за смаком

Мелений коріандр – за смаком

Інші спеції – за смаком

Рецепт:

Картоплю різати великими шматками. Залити водою, довести до кипіння та варити 2-4 хвилини, оскільки вона має бути сирувата. Воду злити. Окремо приготувати маринад. З'єднати соєвий соус, олію, крохмаль, сіль, чорний перець, сухий часник, мелений коріандр. Можна додати інші спеції. Маринад вилити до гарячої картоплі, накрити кришкою, легко перебовтати, щоб маринад рівномірно покрив картоплю. Викласти в один шар на пергамент на деко. Духовку прогріти до 220 градусів. Помістити картоплю й запікати до готовності. Зверху картопля буде з хрумкою скоринкою, а всередині м'якою. Готову страву заправити давленим часником та посипати свіжим кропом.

Картопля з сиром

Інгредієнти:

Картопля – за смаком

Сир гауда чи голландський – за смаком

Рослинна олія – за смаком

Сіль – за смаком

Перець – за смаком

Спеції – за смаком

Рецепт:

Стару картоплю почистити, якщо молода, то не обов'язково. Порізати кружальцями товщиною в 1 см. Покласти на рушник, щоб зібрати зайву вологу. Обсмажити порціями в один шар на розігрітій сковороді, з двох сторін до рум'яної скоринки, на олії. Помістити на пергамент в один шар, посолити, поперчити. На кожне картопляне кружальце покласти сир – гауда чи голландський. Запекти 25 хвилин в духовці при 180 градусах.

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