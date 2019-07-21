Названі головні переваги пішої ходи

Терапевти пояснили, що люди часто недооцінюють користь піших прогулянок. А дарма.

Наприклад, від 30-хвилинної ходьби можна отримати купу користі. А саме:

Покращиться зір

Зазвичай під час прогулянок ви розмірено дихайте, а очі відпочивають від напруженої роботи за комп'ютером. Втома очей знижується і через це поліпшується зір

Боротьба з депресією

Якщо ви постійно відчуваєте занепад сил і у вас сумний настрій, то ходьба вам допоможе. Прогулянка на свіжому повітрі зменшить викид гормонів стресу в кров

Збільшиться об'єм легенів

На вулиці у ваші легені надходить більше кисню, ніж в приміщенні, що сприяє збільшенню цього органу і кращій його роботі

Ви позбудетеся болю в спині

Чим частіше ви ходите, тим більш гнучким стає ваш хребет. Якщо за станом здоров'я вам протипоказаний біг, то спокійно займайтеся пішими прогулянками

Зміцняться скелетні м'язи

Завдяки спокійному диханню, розмірена і неспішна прогулянка захистить вас від настання хвороби Альцгеймера і недоумства в літньому віці.

Читайте також: Це приємне заняття здатне зміцнити імунітет