Лікарі пояснили, чому не варто повністю відмовлятися від алкоголю

Учені розповіли про корисний вплив алкоголю на організм і наголосили, чому не варто повністю відмовлятися від споживання спиртних напоїв.

Люди, що вживають невеликі порції спиртного, значно рідше потрапляють до лікарень, ніж ті, хто зовсім не п'є або страждає від алкоголізму.

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Ми ні в якому разі не натякаємо на те, що всім непитущим потрібно терміново почати пити. З іншого боку, наше дослідження показує, що вплив алкоголю на здоров'я людини не можна окреслити одним словом, – заявив Кен Мукамал з Гарвардського університету (США).

Помірне вживання алкоголю нікому не завадило

Він разом з колегами спостерігав за здоров'ям приблизно 21 тисячі італійців протягом майже семи років у рамках проекту Moli-sani.

Так, алкоголь не завжди сприяв розвитку хвороб системи кровообігу та різних форм раку. Це було характерно тільки для італійців, що випивали понад 48 грамів спирту щодня – вони приблизно на 74% частіше потрапляли до реанімації з серцевими нападами, і на 36% частіше хворіли на рак.

З іншого боку, постійно непитущі та люди, що кинули пити, приблизно на 11% і 19% частіше потрапляли до лікарень з усіх можливих причин, і на 14% і 48% частіше страждали від хвороб серця і судин, ніж ті, хто помірно п'ють.

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