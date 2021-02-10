Перехвилювалася і розгубилася: водійка спричинила подвійне епічне ДТП у Києві (відео)

У Києві на перетині вулиць Коновальця і Новогоспітальної жінка влаштувала дві аварії за кілька хвилин, в них отримали пошкодження чотири машини. Відео ДТП з'явилося на Facebook-сторінці патрульної поліції Києва.

Як видно з кадрів, спочатку через недотримання безпечної дистанції сталася незначна ДТП між двома автомобілями Toyota.

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Після оформлення першої дорожньої пригоди водійка Toyota, яка рухалася позаду, сіла за кермо, почала рух і знову врізалася в автомобіль, що їхав попереду. В результаті другого ДТП крім автомобілів Toyota механічні пошкодження отримали також Lexus і Chevrolet.

Свої дії жінка пояснила тим, що після першої аварії перехвилювалася і розгубилася. Інспектори оформили на неї два протоколи за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП).

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