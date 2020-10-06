Назване найкраще джерело рослинного білка

Ріпак може замінити сою у ролі рослинного джерела білка. Дієтологи виявили, що споживання ріпакового білка робить хороший вплив на метаболізм людини.

Для збалансованого і здорового харчування людині необхідний білок. Він містить незамінні амінокислоти, які не можуть бути синтезовані в організмі. М'ясо і риба є важливими джерелами високоякісних білків, однак деякі рослини також можуть заповнювати потребу людини в цінних елементах.

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Команда під керівництвом професора Габріели Штангль досліджувала, чи може ріпак, який також має корисний склад амінокислот, бути альтернативою сої. Вчені відзначають, що досі було дуже мало даних про вплив споживання ріпакового білка на організм людини, однак давно відомо, що ця рослина містить фітохімічні речовини, які можуть надавати хороший вплив на здоров'я.

Для того, щоб довести користь ріпаку, вчені провели дослідження за участю 20 добровольців. Перед тим, як учасники приступили до експерименту, вчені попросили їх задокументувати свій раціон харчування протягом декількох днів. Потім їм запропонували спеціальну їжу, яка або не містила додаткового білка, або була збагачена соєвим або ріпаковим білком. Вчені відзначають, що єдиним недоліком ріпаку є його смак.

Ріпак

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