4 причини, чому руколу варто додавати до всіх салатів

Рукола – це ідеальна салатна зелень, яка дозволить не лише зробити страви різноманітнішими, але й допоможе здоров'я. Зібрали 4 причини внести її до свого раціону.

Рукола – це зелень, яка доволі помітний запах і гірчичний смак. Тому цю зелень частенько використовують для доповнення закусок та салатів. Але вона не тільки підкреслює страви, а й позитивно впливає на організм.

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Ось які корисні властивості руколи:

Для схуднення. Дуже часто дієти передбачають те, що у раціоні є рукола. Річ у тому, що вона низькокалорійна, а також має дуже малий вміст вуглеводів та чимало клітковини. Це позитивно впливає на підтримку ваги і процес схуднення.

Для хорошого зору. Рукола містить вдосталь каротиноїдів, які допомагають уповільнити вікові погіршення зору. Регулярне вживання цієї зелені зменшує ризики розвитку різних захворювань очей.

Покращує засвоєння корисних речовин. Через низький рівень оксалатів рукола значно краще засвоюється організмом. А от той самий шпинат містить чимало цих органічних кислот, які перешкоджають засвоєнню мінералів.

Покращує імунітет. Ця зелень багата на антиоксиданти та корисні речовини, тому регулярне вживання зменшує ризики появи запалень в організмі, а також різних інфекцій.

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