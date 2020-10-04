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4 причини, чому руколу варто додавати до всіх салатів

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Чому корисно їсти руколу - фото 1
Чому корисно їсти руколу

Рукола – це ідеальна салатна зелень, яка дозволить не лише зробити страви різноманітнішими, але й допоможе здоров'я. Зібрали 4 причини внести її до свого раціону.

Рукола – це зелень, яка доволі помітний запах і гірчичний смак. Тому цю зелень частенько використовують для доповнення закусок та салатів. Але вона не тільки підкреслює страви, а й позитивно впливає на організм.

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Ось які корисні властивості руколи:

Для схуднення. Дуже часто дієти передбачають те, що у раціоні є рукола. Річ у тому, що вона низькокалорійна, а також має дуже малий вміст вуглеводів та чимало клітковини. Це позитивно впливає на підтримку ваги і процес схуднення.

Для хорошого зору. Рукола містить вдосталь каротиноїдів, які допомагають уповільнити вікові погіршення зору. Регулярне вживання цієї зелені зменшує ризики розвитку різних захворювань очей.

4 причини, чому руколу варто додавати до всіх салатів - фото 428608

Покращує засвоєння корисних речовин. Через низький рівень оксалатів рукола значно краще засвоюється організмом. А от той самий шпинат містить чимало цих органічних кислот, які перешкоджають засвоєнню мінералів.

Покращує імунітет. Ця зелень багата на антиоксиданти та корисні речовини, тому регулярне вживання зменшує ризики появи запалень в організмі, а також різних інфекцій.

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Джерело: medikforum
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