Мережу вразив весільний знімок, зроблений на тлі виверження вулкана

На Філіппінах розбушувався вулкан Тааль, але це не завадило молодій парі зіграти весілля і зробити фото на його тлі.

У мережі опублікували фотографію зародження нової сім'ї. На знімку видно, що пара влаштувала церемонію одруження на природі. А на задньому плані видніється вулкан.

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"Виверження вулкана Тааль на Філіппінах, яке розпочалося 12.01.2020, не завадило парі зіграти весілля. Любов перемагає навіть стихію!", – підписали фото.

Нагадаємо, вулкан розташований приблизно в 80 км на південь від столиці Маніла. Він підвищив свою активність, випускаючи стовп попелу, висота якого досягла одного кілометра. Через це в найближчих до вулкана поселеннях почалася масова евакуація людей.

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