Де дивитися українські канали онлайн: список безкоштовних платформ

Від 28 січня українці не можуть дивитися певні телеканали на супутниковому телебаченні, причина – кодування каналів. Читайте далі та дізнайтеся, як дивитися ці телеканали без телевізора, онлайн в інтернеті.

Від 28 січня 2020 року доступ до супутникових телеканалів заблокували чотири найбільші медіа-холдинги України. Далі пропонуємо вам список заблокованих телеканалів та вирішення, як їх дивитися без телевізора.

І ще: Кодування супутникових каналів: як дивитись телебачення після 28 січня

Сьогодні у вас є доступ до мережі інтернет з чималою кількістю онлайн-сервісів, які надають доступ і до перегляду телеканалів. Megogo, Divan.TV, Oll.TV, YouTV, Sweet.TV та інші – працюють в Україні.

Megogo

Посилання на сайт – ТУТ.

Divan.TV

Посилання на сайт – ТУТ.

Oll.TV

Посилання на сайт – ТУТ.

YouTV

Посилання на сайт – ТУТ.

Sweet.TV

Посилання на сайт – ТУТ.

1+1 media

Можете обрати спеціальний тариф – "Вільний доступ". Посилання ТУТ.

За перший місяць ви нічого не сплачуєте – він безкоштовний, а далі доведеться платити 30 гривень у місяць. Зауважте, що у вас також буде змога отримати доступ з різних пристроїв, а також отримаєте доступ до архіву без рекламних оголошень. Така підписка дає змогу дивитися шість телевізійних каналів:

1+1

2+2

ТЕТ

ПЛЮСПЛЮС

УНІАН

Бігуді

StarLightMedia: Новий канал, СТБ, М1, М2, Оце. ICTV можна дивитися безпосередньо онлайн на сайті – посилання ТУТ.

Inter Media Group: Інтер, НТН, К1, К2, Мега, Піксель, Zoom, Enter-фільм

Інтер, НТН, К1, К2, Мега, Піксель, Zoom, Enter-фільм Медіа група Україна: ТРК Україна, НЛО ТБ, Індиго, Ескулап ТБ

До теми: Як прокачати Smart TV: поради, які дозволять витиснути максимум зі свого телевізора