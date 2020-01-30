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Де дивитися українські канали онлайн: список безкоштовних платформ

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українські телеканали онлайн

Від 28 січня українці не можуть дивитися певні телеканали на супутниковому телебаченні, причина – кодування каналів. Читайте далі та дізнайтеся, як дивитися ці телеканали без телевізора, онлайн в інтернеті.

Від 28 січня 2020 року доступ до супутникових телеканалів заблокували чотири найбільші медіа-холдинги України. Далі пропонуємо вам список заблокованих телеканалів та вирішення, як їх дивитися без телевізора.

І ще: Кодування супутникових каналів: як дивитись телебачення після 28 січня

Сьогодні у вас є доступ до мережі інтернет з чималою кількістю онлайн-сервісів, які надають доступ і до перегляду телеканалів. Megogo, Divan.TV, Oll.TV, YouTV, Sweet.TV та інші – працюють в Україні.

Megogo

Посилання на сайт – ТУТ.

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Divan.TV

Посилання на сайт – ТУТ.

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Oll.TV

Посилання на сайт – ТУТ.

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YouTV

Посилання на сайт – ТУТ.

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Sweet.TV

Посилання на сайт – ТУТ.

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Можете обрати спеціальний тариф – "Вільний доступ". Посилання ТУТ.

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За перший місяць ви нічого не сплачуєте – він безкоштовний, а далі доведеться платити 30 гривень у місяць. Зауважте, що у вас також буде змога отримати доступ з різних пристроїв, а також отримаєте доступ до архіву без рекламних оголошень. Така підписка дає змогу дивитися шість телевізійних каналів:
  • 1+1
  • 2+2
  • ТЕТ
  • ПЛЮСПЛЮС
  • УНІАН
  • Бігуді
  • StarLightMedia: Новий канал, СТБ, М1, М2, Оце. ICTV можна дивитися безпосередньо онлайн на сайті – посилання ТУТ.
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  • Inter Media Group: Інтер, НТН, К1, К2, Мега, Піксель, Zoom, Enter-фільм
  • Медіа група Україна: ТРК Україна, НЛО ТБ, Індиго, Ескулап ТБ

До теми: Як прокачати Smart TV: поради, які дозволять витиснути максимум зі свого телевізора

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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