Коли Україну засипле сніг: прогноз погоди на лютий 2020

Лютий в Україні відзначиться постійними перепадами температури та раптовими опадами, тому варто бути готовими до мінливості погоди. Дізнавайтесь, коли випаде сніг, далі у нашій статті.

Лютий почався для українців з порції потепління, однак негода не змусила на себе довго чекати, тож найближчі кілька днів варто бути готовими до сильних опадів та зниження температури повітря. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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За її словами, циклон Petra визначатиме погоду 5 лютого, тож країну захоплять сильний вітер, сильний дощ, сніг, хуртовини та ожеледиця.

"Найсерйозніші циклонічні події розгорнуться у центральних областях, на Сході та Півдні України, на Прикарпатті, Закарпатті та, власне, Карпатах. На Півночі України та значній частині негірського Заходу очікується лише сильний штормовий вітер та опади максимум помірні або й невеликі. Циклон туди не дотягне – чарів нашої Петри аж так далеко не вистачить", – додала вона.

Що ж до температури повітря, то вдень 5 лютого прогнозується від -1 до +3 вдень, а до кінця тижня (до 9 лютого) продовжить холоднішати. Однак синоптики наголошують, що останній місяць зими навряд принесе реально сніжну атмосферу, адже вже у другій половині лютого почнеться свіжа порція потепління, а опадів відчутно поменшає.

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