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Ці види спорту небезпечні для людей з підвищеним тиском

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Спорт - фото 1
Спорт / pinterest

Людям з підвищеним артеріальним тиском і слабкими судинами, лікарі радять уникати підйому важких гантелей або гир. Така атлетика дуже небезпечна.

Однак при гіпертонії вибір видів спорту все одно доволі широкий. Це кардіо, біг або ходьба, плавання, лижі, йога та багато інших заняття. Існують і спеціальні комплекси лікувальної фізкультури, розроблені для людей з підвищеним тиском. Перед тим як починати заняття, слід проконсультуватися з лікарем.

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Лікарі констатують – аневризми головного мозку зазвичай виникають у людей у ​​віці від 35 до 60 років (в більшості випадків після досягнення сорокаріччя). Найчастіше вони розвиваються у жінок в співвідношенні 3:2. Вроджені аномалії і деякі генетичні захворювання прямо впливають на ослаблення судин і підсилюють схильність до утворення церебральних аневризмів.

Крім того, отримати аневризму можна під час важких тренувань в спортивному клубі. Зокрема, різкі стрибки артеріального тиску, що виникають під час підняття важких предметів, можуть викликати розриви ослаблених судин, аневризму мозку, а також сприяти інсульту.

Ці види спорту небезпечні для людей з підвищеним тиском - фото 448922

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Джерело: siberianhealth
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