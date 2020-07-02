Названа ще одна вагома причина оновитися до Windows 10

Якщо ви досі не оновили свій Windows до десятої версії, то ми маємо щонайменше одну вагому причину це зробити. Ця причина буде особливо актуальна для геймерів, які очікують на вихід довгоочікуваної гри Cyberpunk 2077.

У нас сумні новини для власників операційної системи Windows 8, адже довгоочікувану гру Cyberpunk 2077 на ПК вони пройти не зможуть. Про це журналу PC Games Hardware розповів провідний графічний програміст гри Марцін Голлент.

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В інтерв'ю він підкреслив, що гра працювати тільки на DirectX 12. Оскільки це єдиний використовуваний API, запустити Cyberpunk 2077 можливо лише на Windows 7 і Windows 10.

Голлент назвав дві причини, чому розробники вирішили віддати перевагу DirectX 12.

"По-перше, це стандартний API для платформ Xbox. Оскільки гра виходить на Xbox One, ми хотіли впровадити його якомога швидше. По-друге, це місце народження DXR. Ми давно вирішили робити ставку на трасуванні променів, тому вибір DX12 був досить простим", – розповів Голлент.

Нагадаємо, що Cyberpunk 2077 вийде 19 листопада, а поки розробники інтригують прихильників новими порціями скріншотів і подробицями про гру. Так, вчора стало відомо, що з Cyberpunk 2077 прибрали можливість бігати по стінах. Натомість у грі можна гладити котів. Ідеальний варіант зняття стресу для тих, кому не дозволяють заводити пухнастика.

Раніше в мережі виклали 20 хвилин геймплею Cyberpunk 2077. Спойлер: геймерам сподобалося не все. У самому відео демонструється їзда нічним Найт Сіті, рукопашний бій і проходження кількох невеликих завдань. Не обійшлося без критики: коментатори на YouTube відзначили, що вулиці міста у сегментах з водінням здаються зовсім уже порожніми. Іншим же не сподобалися фізика автомобілів, стрілянина й озвучка. Останнє, втім, можна сміливо вважати питанням смаку.

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