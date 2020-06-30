У мережу виклали 20 хвилин геймплею довгоочікуваної гри Cyberpunk 2077

Кілька днів тому геймери нарешті зуміли помилуватися на Cyberpunk 2077 в її актуальному стані на особливій трансляції Night City Wire, яка вразила головних технічних експертів індустрії з Digital Foundry. Тепер же в мережі з'явився ще один відеоролик – 20-хвилинна демонстрація геймплею очікуваного б

Опубліковане відео є нарізкою зі сцен, узятих прямо з чотиригодинного прологу гри. Саме цей ролик був розісланий журналістам, щоб ті могли використовувати уривки з нього у своїх прев'ю.

Це цікаво: Netflix готує до виходу аніме-серіал за мотивами гри Cyberpunk 2077

У самому відео демонструється їзда нічним Найт Сіті, рукопашний бій і проходження кількох невеликих завдань. Не обійшлося без критики: коментатори на YouTube відзначили, що вулиці міста у сегментах з водінням здаються зовсім уже порожніми. Іншим же не сподобалися фізика автомобілів, стрілянина й озвучка. Останнє, втім, можна сміливо вважати питанням смаку.

Нагадаємо, що реліз Cyberpunk 2077 на PC, PlayStation 4 і Xbox One відбудеться вже 19 листопада, якщо його знову не перенесуть. Версій для консолей нового покоління не варто чекати раніше 2021 року. Але і базовий варіант виглядає прекрасно – цього разу обійшлося без даунгрейду.

Читайте також: Ілон Маск запустив гру Grand Theft Auto V на Tesla