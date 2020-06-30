Експерти назвали терміни виходу Xbox Series X

Команда Xbox оголосила, що перші ігрові роботи студії Xbox Game будуть опубліковані в липні. Чого очікувати від новинки?

Також є повідомлення про те, що захід Xbox 20/20, який має відбутися в червні, може бути перенесено на серпень або скасовано. Якщо новина правдива, то Microsoft може провести захід для Xbox в середині-кінці липня.

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Microsoft Xbox Series X і Sony PlayStation 5 будуть доступні для продажу в кінці року. Є повідомлення, що Microsoft додасть підтримку HDR в деякі ігри. Це не зовсім новинка для Microsoft. У минулому компанія додала підтримку HDR до старих ігор, таких як mirror's Edge на Xbox One X.

Нова технологія реконструкції HDR від Microsoft застосовується на рівні платформи. Це означає, що розробникам не потрібно виконувати якусь роботу, система сама змінює картинку. Microsoft може просто оновити і обробити гру у форматі HDR.

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