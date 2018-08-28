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Ось чому необхідно регулярно їсти шоколад

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Шоколад може виявитися кориснішим за фрукти - фото 1
Шоколад може виявитися кориснішим за фрукти / pulselive

Названі найкращі солодощі для продовження молодості.

В рамках нових наукових дослідів тварини отримували добавку флавоноїд епікатехін – це з'єднання, яким багатий темний шоколад. В результаті у гризунів помітно покращилися функції пам'яті, а також у кілька разів знизився рівень тривожності.

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"Темний шоколад здатний знижувати рівень тригліцеридів і підвищувати чутливість до інсуліну. Крім того, він проявив здатність боротися з системними запаленнями, і, фактично, він допоможе людям не старіти", – констатували за підсумками остаточного аналізу каліфорнійські фахівці.

Відзначимо, що вчені виступили із закликом оголосити темний шоколад продуктом, обов'язковим для щоденного вживання. На думку ряду фахівців, ступенем свого корисного потенціалу для здоров'я цей продукт перевершує навіть фрукти.

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Джерело: pulselive
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