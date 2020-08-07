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Названа оптимальна перерва між прийомами їжі

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Дієта - фото 1
Дієта / instagram

Питання про оптимальну кількість прийомів їжі на день турбує багатьох. Як не відчувати голод і при цьому не переїдати і не шматочничати, розповіла дієтолог Лора Філіппова.

Експерт озвучила важливе правило: чим частіше їмо = тим більше буде хотітися їсти, і навела приклади оптимальних перерв між прийомами їжі:

  • близько 4-х годин,
  • не менше 3-х,
  • не більше 5.

І ще: Цей простий продукт допомагає схуднути

Постійне перекушування не дає інсуліну опуститися до рівня норми, а він, нагадаємо, жирозапасний гормон. Експерт раніше нагадала, що ми поправляємося не від конкретної їжі, а від надлишку продуктів в принципі, просто висококалорійною їжею набагато легше перебрати денну норму калорій. Їжте все потрохи і зайва вага приходити не буде!

Основу раціону мають складати продукти з харчовою цінністю: всі ці макро- і мікронутрієнти важливі для щоденної роботи нашого організму. Якщо ми регулярно недоотримуємо денну норму, резерви організму виснажуються, за цим слідує харчовий зрив (організм всіма силами намагається покрити дефіцит) і порушення харчової поведінки в цілому.

Сирник - фото 419679
Сирник

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Джерело: instagram
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