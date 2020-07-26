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Цей простий продукт допомагає схуднути

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Яйця обов'язково мають бути у дієті - фото 1
Яйця обов'язково мають бути у дієті

Тема схуднення є актуальною завжди, через що виникає все більше нових і не надто корисних дієт. Тому експерти розповіли, який простий смаколик варто внести в раціон, щоб поступово позбутись зайвих кілограмів.

Іспанський дієтолог Айтор Санчес назвав всього один доступний продукт, який дозволяє розв'язувати проблеми із зайвою вагою. До того ж, знайти цей смаколик можна у кожному магазині, адже йдеться про звичайні курячі яйця. Хоч вони і не мають жироспалювального ефекту, але обов'язково повинні входити до раціону.

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За словами Санчеса, регулярне вживання варених яєць на сніданок дозволяє не лише худнути, а й отримувати вдосталь корисних мікроелементів. До того ж, такий варіант ранкової трапези допомагає довше залишатись ситим та не зловживати перекусами.

Цей простий продукт допомагає схуднути - фото 417522

Звісно ж, не варто уявляти собі сніданок лише з варених яєць, адже вони можуть доповнювати ранкову кашу, тости і салати. Так організм отримає вдосталь корисних речовин та енергії. А ефект втамування голоду допомагає знизити загальну кількість вживання калорій.

Цей простий продукт допомагає схуднути - фото 417523

Перевірте себе та пройдіть тест до Дня нездорової їжі: Вгадай, скільки калорій в цій страві

Джерело: newsyou.info
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