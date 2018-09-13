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Ці смачні продукти не можна їсти натщесерце

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Кофеїн підсилює вироблення шлункового соку - фото 1
Кофеїн підсилює вироблення шлункового соку / health24

Не всі продукти харчування можуть бути корисними для нашого організму зранку.

Дієтологи радять не їсти на голодний шлунок сирі овочі, цитрусові і багато інших фруктів. Кислоти, які в них є, подразнюють слизові оболонки органів травного тракту, що може спровокувати гастрит, виразку, здуття живота і печію. Під забороною також свіжовичавлені соки і вода з лимоном. Починайте свій день зі склянки теплої води.

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Не варто їсти і м'ясні продукти, оскільки вони довго перетравлюються і організму необхідно витратити багато енергії на їх переробку. Ідеальний варіант для прийому такої їжі – обід.

Необхідно також відмовитися від усіх продуктів, які містять дріжджі. Ласуючи на сніданок випічкою, ви ризикуєте заробити проблеми з кишечником і підвищення рівня цукру в крові. Якщо ваш ранок починається з чашки кави, то не дивуйтеся, якщо незабаром у вас виникнуть складності з травленням. Кофеїн підсилює вироблення шлункового соку, який роз'їдає стінки шлунка, що з часом може призвести до утворення виразки і хронічного панкреатиту. Не варто відмовлятися від улюбленого напою, просто вживайте його не на голодний шлунок, а через 1-2 години після прийому їжі.

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Джерело: health24
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