Фахівці розповіли, кому не варто їсти вівсяну кашу

Каша з вівсяної крупи – "класика" сніданків. Вона вважається надзвичайно корисною та постійно рекомендується до вживання. Але слід знати: у вівсянці містяться не тільки здорові компоненти. Є категорії людей, яким цей продукт не підходить.

У вівсяній каші присутня фітинова кислота, і це небезпечний елемент. Вона уповільнює всмоктування в кишківнику кальцію і таким чином здатна стати причиною дефіциту вкрай необхідного організму мінералу. Крім того, фітинова кислота прискорює вимивання кальцію з кісток.

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З цієї причини терапевти рекомендують вкрай обережно давати вівсянку маленьким дітям, чий організм особливо сильно потребує кальцію для формування скелета і зубів. Якщо дитина ослаблена, зростає повільно, вівсянку краще зовсім виключити з раціону. Для здорових дітей її вживання дозволяється, – але строго в помірній кількості.

Також вівсянка може бути небажаною для літніх жінок. Після менопаузи жіночий організм починає страждати від дефіциту кальцію, що призводить до крихкості кісток і остеопорозу, схильності до переломів. Їсти вівсяну кашу в таких обставинах не те, щоб не можна зовсім, але вже точно не щодня. За словами вчених, значно корисніше їсти інші каші – перлову, гречану або пшоняну, вівсянка повинна бути рідше в раціоні.

Кому та чому не варто їсти вівсяну кашу

Крім того, вівсянка не підійде людям, чий організм не переносить клейковину. Ті, хто страждає на це порушення, не можуть перетравлювати не тільки овес, а й інші такі злаки – жито, пшеницю і ячмінь. Лікарі нагадують, що часто нестерпність глютену спостерігається у дітей, тому при годуванні кашами батькам потрібно уважніше стежити за наслідками і при виникненні проблем з травленням обов'язково звертатися до терапевта.

Найбільш небажаним для вживання видом вівсянки фахівці вважають готові сніданки у вигляді вівсяних пластівців, які вимагають тільки заливання молоком. Регулярне вживання таких вівсяних пластівців може посприяти розвитку цукрового діабету, застерігають експерти.

"Крім фітинової кислоти в цьому продукті міститься також дуже багато крохмалю. В процесі травлення він перетворюється на глюкозу, яка провокує викид великої кількості інсуліну", – розповіли науковці.

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