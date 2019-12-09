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Названа несподівана шкода бороди

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Борода - фото 1
Борода / top-barbershop

Ось уже кілька років мода на бороду і вуса не вщухає, а навпаки набирає обертів. Але цей fashion-атрибут вимагає посиленого догляду.

Лікарі закликають чоловіків, які люблять відрощувати рослинність на обличчі, особливо ретельно звертати увагу на особисту гігієну.

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"За бородою і вусами потрібно ретельно доглядати, ще ретельніше, ніж дівчата доглядають за своєю шевелюрою, – зазначає лікар. Особливо це стосується епідеміологічного періоду (зима-весна), коли всілякі джерела інфекцій особливо активні".

За її словами, на волосистій частині обличчя осідає втричі більше вірусів і бактерій, які витають у навколишньому середовищі. А температура тіла і зволожене диханням тепле повітря створює на бороді прекрасні умови для їх розмноження. Тому ризики їх потрапляння в організм і наступного зараження збільшуються в рази.

Названа несподівана шкода бороди - фото 373177

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Джерело: top-barbershop
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