Названа несподівана причина самотності

Психологи розповіли про зв'язок між прагненням до фінансового добробуту і почуттям самотності.

Дослідники вважають, що соціальні зв'язки страждають, коли людина вимірює своє щастя в грошах і успіху в бізнесі.

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Якщо самооцінка сильно залежить від фінансового добробуту, часу на близьких людей стає все менше і менше. В результаті виникає почуття роз'єднаності з близькими і самотність. У серії досліджень взяли участь більше 2500 осіб. У них вчені намагалися відстежити взаємозв'язок між фінансовим добробутом, самооцінкою, почуттям самотності і часом, витраченим на інших.

"Депресія і тривога пов'язані з ізоляцією, і ми, безумовно, бачимо це зараз, коли у нас є труднощі в спілкуванні з друзями під час пандемії COVID-19. Ці соціальні зв'язки дуже важливі. Вони потрібні нам, щоб відчувати себе в безпеці, відчувати себе психічно здоровими і щасливими. Але багато з того, що треба для досягнення успіху у фінансовій сфері, відбувається завдяки часу, який можна було провести з сім'єю і друзями", – зазначила автор дослідження Дебора Вард.

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