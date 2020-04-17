4 речі, яких не варто робити під час карантину

Життя більшості людей під час карантину автоматично перейшло у "фазу неробства". Втім, разом із лінню приходять і не вельми корисні звички. Розповідаємо, чого не слід робити, аби впоратися з періодом карантину.

Ці звички можуть здаватися не надто шкідливими, але повірте, вони не мають нічого спільного з користю для вашого здоров'я!

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Часті перекуси

Від неробства постійно хочеться щось жувати. Запаси чипсів, вафель йдуть моментально. Зупиняємося, коли все з'їдаємо. Або поки не відчуємо дискомфорт у шлунку. Така звичка загрожує не тільки ожирінням, але й емоційно-поведінковими розладами. Людина починає звинувачувати себе в безконтрольному поглинанні їжі, набору ваги, а також може "зривати злість" на рідних.

Нудьга змушує нас значно більше їсти

Перенесення домашніх справ на завтра

Це стосується прибирання. Довге перебування в брудному задушливому приміщенні значно знижує імунітет. Учені провели низку досліджень і довели: брудний будинок може стати приводом для депресії. Миття підлоги і протирання пилу – заняття не з приємних. Тому чергуйте їх з найцікавішими для вас справами. Переберіть шафу, зробіть перестановку, повісьте нові штори. Так відволічетеся від бажання перекусити і будете фізично активними.

Прослуховування сумних пісень

Ситуація з Covid-19 і вимушена ізоляція моторошно позначаються на психічному здоров'ї. Страх і тривога можуть перерости у депресію. А в цьому стані багато людей чомусь слухають саме сумні пісні, які ще більше "нагнітають". Переходьте на оптимістичні мелодії, а краще влаштуйте домашнє караоке. Спів не тільки розвиває музикальні здібності і підіймає настрій, але і тренує дихальну систему.

Віддавайте перевагу позитивній музиці

Повна ізоляція

Соціальна ізоляція заважає контактам з іншими людьми. Але це не означає, що потрібно повністю перестати спілкуватися. Самотність лише збільшує ступінь занепокоєння та стресу. Частіше телефонуйте друзям і близьким, говоріть, як сильно за ними сумуєте, як важлива їхня підтримка. Натомість зменште обговорення новин, краще продумайте план приємних справ, якими займетеся відразу після завершення карантину.

Ну і не забувайте насолоджуватися справжніми хітами на Радіо МАКСИМУМ!

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