Названа несподівана причина облисіння

Випадання волосся, за даними нового дослідження, може бути пов'язане з поганою якістю повітря.

Виявилося, що забруднюючі часточки у повітрі негативно впливають на білки, які відповідають за ріст і пружність нашого волосся.

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До такого висновку прийшла група корейських вчених. Вони розповіли про результати свого дослідження на 28 конгресі Європейської академії дерматології та венерології. При цьому, як відзначають вчені, чим вище рівень забруднення повітря, тим сильніше знижується кількість білків в клітинах, що і показали експерименти.

Таким чином, за словами експертів, люди, які мешкають у великих містах або недалеко від промислових підприємств, піддаються більшому ризику облисіння. Попередні ж дослідження довели, що погана екологія підвищує ризик розвитку раку, хвороб серця і легенів, а брудне повітря робить негативний вплив і на психічне здоров'я людини, воно навіть може бути пов'язане з розвитком депресії і біполярного розладу особистості.

Брудне повітря

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