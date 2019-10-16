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Названо ідеальний час для першої чашки кави

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Коли правильно пити каву - фото 1
Коли правильно пити каву

Науковці нарешті виділили єдиний час, коли каву пити не лише приємно, а й корисно. Тому про це варто знати всім, хто полюбляє починати свій день з цього ароматного напою.

Австралійські науковці розповіли, коли справді горня кави піде на користь організму та додасть бадьорості і гарного настрою.

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Звісно ж, фахівці не спростовують той факт, що традиційний напій ранку може викликати звикання, адже чимало людей вже не уявляти початок дня без чашки кави. Однак можна зробити цей ритуал корисним та не шкодити здоров'ю.

"Після пробудження кортизол знижує ефективність кави, тому краще пити її в проміжок з 10:00 до 12:00, коли рівень гормону йде на спад. Не слід вживати кофеїн за шість годин до сну, щоб забезпечити собі комфортний відпочинок. В цілому в добу не варто споживати більш як 400 міліграмів кофеїну. Це еквівалентно двом чашкам кави", – наголошують фахівці.

Коли правильно пити каву - фото 361827
Коли правильно пити каву

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Джерело: zdorovia.com.ua
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