До і після: лисі чоловіки відвідали процедуру заміщення волосся

Перукар дарує чоловікам, які починають лисіти, розкішні шевелюри і їх усмішки говорять самі за себе!

Кожен чоловік хоче мати розкішну шевелюру, яку можна стригти і всіляко укладати, проте деяким дійсно йде лисина і їх важко уявити з волоссям на голові.

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Однак ті, хто не хоче мати лису голову, нерідко впадають у відчай і навіть погоджуються на пересадку волосся. Однак зовсім не обов'язково це робити, щоб мати шикарне волосся. На щастя, є менш радикальний спосіб, яким перукар Філіп Ринг робить чоловіків із залисинами щасливими. Для цього він використовує систему заміщення волосся.

Як це працює? Для початку Філіп зголює лисувату ділянку волосся на голові клієнта і спеціальним клеєм закріпляє туди систему. Таке волосся тримається на голові 3-4 тижні, а потім їх треба знову приклеювати. Перукар каже, що при належному догляді за волоссям, ніхто не помітить каверзи.

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