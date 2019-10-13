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До і після: лисі чоловіки відвідали процедуру заміщення волосся

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Зміна образу - фото 1
Зміна образу / wolipop

Перукар дарує чоловікам, які починають лисіти, розкішні шевелюри і їх усмішки говорять самі за себе!

Кожен чоловік хоче мати розкішну шевелюру, яку можна стригти і всіляко укладати, проте деяким дійсно йде лисина і їх важко уявити з волоссям на голові.

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Однак ті, хто не хоче мати лису голову, нерідко впадають у відчай і навіть погоджуються на пересадку волосся. Однак зовсім не обов'язково це робити, щоб мати шикарне волосся. На щастя, є менш радикальний спосіб, яким перукар Філіп Ринг робить чоловіків із залисинами щасливими. Для цього він використовує систему заміщення волосся.

До і після: лисі чоловіки відвідали процедуру заміщення волосся - фото 361092

Як це працює? Для початку Філіп зголює лисувату ділянку волосся на голові клієнта і спеціальним клеєм закріпляє туди систему. Таке волосся тримається на голові 3-4 тижні, а потім їх треба знову приклеювати. Перукар каже, що при належному догляді за волоссям, ніхто не помітить каверзи.

До і після: лисі чоловіки відвідали процедуру заміщення волосся - фото 361094

До і після: лисі чоловіки відвідали процедуру заміщення волосся - фото 361095

До і після: лисі чоловіки відвідали процедуру заміщення волосся - фото 361096

До і після: лисі чоловіки відвідали процедуру заміщення волосся - фото 361097

До і після: лисі чоловіки відвідали процедуру заміщення волосся - фото 361098

До і після: лисі чоловіки відвідали процедуру заміщення волосся - фото 361099

До і після: лисі чоловіки відвідали процедуру заміщення волосся - фото 361100

До і після: лисі чоловіки відвідали процедуру заміщення волосся - фото 361101

До і після: лисі чоловіки відвідали процедуру заміщення волосся - фото 361102

До і після: лисі чоловіки відвідали процедуру заміщення волосся - фото 361103

До і після: лисі чоловіки відвідали процедуру заміщення волосся - фото 361104

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Джерело: wolipop
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