Названа несподівана користь медитації

Щоденна медитація може уповільнити старіння мозку. До такого висновку прийшла команда американських вчених.

Вчені протягом 14 років спостерігали за активністю мозку 41-річного тибетського ченця Йонге Мінгьюра Рінпоче, який медитує майже кожен день. За весь період дослідження йому зробили чотири МРТ головного мозку. Цю ж процедуру вчені провели з групою добровольців з більш ніж 100 людей, що живуть в тій самій місцевості. Всі вони були близькі за віком до Йонге.

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За аналізом отриманих знімків дослідники звернулися до штучного інтелекту. Система BrainAge вміє визначати вік людини за результатами сканування мозку. Вона аналізує кількість сірої речовини, якої з віком стає менше.

Машина безпомилково визначила вік добровольців. За описами дослідників, всі ці люди входять в типову групу старіння. Ченцеві система дала 33 роки. Дослідники пояснили це тим, що медитація, яку Йонге Мінгьюра Рінпоче практикує майже кожен день, сприяє збереженню сірої речовини і, як результат, уповільнює старіння головного мозку.

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