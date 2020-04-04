COVID-19 не виявлений у 18 країнах світу: список

У світі зараз налічується 18 країн, з яких не надходили дані про виявлення випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Йдеться про Вануату, Ємен, Кірібаті, КНДР, Коморські острови, Лесото, Маршаллові острови, Мікронезію, Науру, Палау, Самоа, Сан-Томе і Прінсіпі, Соломонові острови, Таджикистан, королівство Тонга, Туркменістан, Тувалу і Південний Судан.

І ще: Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 4 квітня

Низка експертів вважає, що деякі країни можуть просто не повідомляти про випадки зараження, хоча вони там і є. Статистику щодо ряду інших країн, наприклад, щодо Ємену, зібрати складно через збройні конфлікти.

Водночас більшість з перерахованих країн – це невеликі острівні держави з обмеженими контактами із зовнішнім світом. Так, COVID-19 не виявлений в семи з 10 найменш відвідуваних країн світу.

Читайте також: Карантин в України посилено: список заборон, що не можна робити з 6 квітня