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Названа найжахливіша робота у світі: шокуючі знімки

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Чистильники річок і каналів в Бангладеші - фото 1
Чистильники річок і каналів в Бангладеші / dailymail

Фахівці визначили найжахливішу роботу у світі. Нею виявилася робота, пов'язана зі збиранням сміття в Бангладеші.

Робота чистильників річок і каналів в столиці Бангладеш місті Дакка стала "найгіршою роботою у світі". Так, працівники змушені під час прибирання водойм працювати в жахливо брудній воді.

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У мережі з'явилися знімки, де чоловіки стоять у воді зі сміттям по пояс, а декому брудна вода доходить до підборіддя. Щодня чистильникам доводиться збирати понад 200 тонн різних відходів. Кожного дня в цю річку скидають близько 1,5 мільйона кубометрів шкідливих речовин, в тому числі хімічні, побутові відходи, каналізацію, медичні викиди, а також трупи тварин.

Річки в Бангладеші вважаються одними з найзабрудненішими водоймами у світі. Це пов'язано з тим, що будь-які відходи в країні, включаючи промислові, скидають в основному у водойми. Найбільша ріка в країні – Буріганга і вона визнана біологічно мертвою. Однак таке забруднення абсолютно не заважає місцевим жителям купатися в цій річці і навіть прати в ній білизну.

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Джерело: dailymail
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