Названа найжахливіша робота у світі: шокуючі знімки

Фахівці визначили найжахливішу роботу у світі. Нею виявилася робота, пов'язана зі збиранням сміття в Бангладеші.

Робота чистильників річок і каналів в столиці Бангладеш місті Дакка стала "найгіршою роботою у світі". Так, працівники змушені під час прибирання водойм працювати в жахливо брудній воді.

Це цікаво: Людина-будильник і ще 4 дивні професії з минулого, які вас вразять

У мережі з'явилися знімки, де чоловіки стоять у воді зі сміттям по пояс, а декому брудна вода доходить до підборіддя. Щодня чистильникам доводиться збирати понад 200 тонн різних відходів. Кожного дня в цю річку скидають близько 1,5 мільйона кубометрів шкідливих речовин, в тому числі хімічні, побутові відходи, каналізацію, медичні викиди, а також трупи тварин.

Річки в Бангладеші вважаються одними з найзабрудненішими водоймами у світі. Це пов'язано з тим, що будь-які відходи в країні, включаючи промислові, скидають в основному у водойми. Найбільша ріка в країні – Буріганга і вона визнана біологічно мертвою. Однак таке забруднення абсолютно не заважає місцевим жителям купатися в цій річці і навіть прати в ній білизну.

Читайте також: У Нью-Йорку відкрили моторошну вакансію: працівнику заплатять за проживання на кладовищі