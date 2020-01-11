В Іспанії здають в оренду казковий замок: фото

Якщо ви коли-небудь мріяли пожити у замку з казок, то в Іспанії існує така можливість. Тепер туристи можуть пожити разом з друзями у реальному середньовічному замку!

В місті Жирона в Іспанії почали здавати в оренду середньовічний замок Лаєс. Його звели ще у 10 столітті, тож мандрівники можуть відчувати себе у казці всього за 16 фунтів стерлінгів за ніч. Будівля має вісім спалень з автентичними ліжками, де можуть розміститись 16 гостей.

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Власник замку Марк Гінджоан пояснив, що будівля доволі популярна для проведення дівич-вечір та парубоцьких вечірок, адже кожен може відчути себе принцесою чи принцом.

Щоправда, розміщення замку доволі непросте: він далеко від цивілізації, а від найближчої дороги потрібно ще пройтись пішки. Тому зацікавленим мандрівникам доведеться придбати продуктів перед тим, як оселитись тут. Зате територія навколо точно варта подорожі: сад, колодязь, каплиця та просто чудовий вид.

Джерело всіх фото: airbnb.co.uk

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