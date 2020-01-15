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Ось чому варто мандрувати: яскраві фото німця

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Німець мандрує світом - фото 1
Німець мандрує світом / instagram.com/tom_juenemann

Талановитий мандрівник з Німеччини ділиться знімками своїх подорожей, які надихають пакувати валізи, брати відпустку та досліджувати світ! Це справді варто побачити.

Знайомтесь, Том Юенеманн (Tom Juenemann) – фотограф, який працює та мешкає у Берліні, однак у вільний час зосереджується на подорожах. Він фокусується на ландшафтах: від гір та пустель до тропічних пейзажів та далекої півночі.

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За кожним його знімком ховається чимало роботи, адже він планує кадр, шукає ідеальну композицію, а також кілька годин займається ретушуванням. І це того варте, адже за пригодами Тома стежать понад 188 тисяч користувачів в соцмережі Instagram! Ці світлини мотивують побачити найкрасивіші місця світу на власні очі.

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Ось чому варто мандрувати: яскраві фото німця - фото 379724

Ось чому варто мандрувати: яскраві фото німця - фото 379725

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Ось чому варто мандрувати: яскраві фото німця - фото 379727

Ось чому варто мандрувати: яскраві фото німця - фото 379728

Ось чому варто мандрувати: яскраві фото німця - фото 379729

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Ось чому варто мандрувати: яскраві фото німця - фото 379731

Ось чому варто мандрувати: яскраві фото німця - фото 379732

Ось чому варто мандрувати: яскраві фото німця - фото 379733

Ось чому варто мандрувати: яскраві фото німця - фото 379734

Джерело всіх фото: instagram.com/tom_juenemann

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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