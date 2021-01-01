5 правил, які допоможуть зберегти чоловіче здоров'я

Сучасний ритм життя, надмірна кількість роботи, стрес і неправильне харчування негативно позначаються на здоров'ї чоловіків. Вони можуть не лише спровокувати розвиток різноманітних захворювань, а й стати причиною проблем в особистому житті. Ми знаємо, як все виправити!

На жаль, чоловіки на відміну від жінок рідше звертаються до лікарів. Тому їм лікарів особливо рекомендують приділяти максимум уваги профілактиці. Для цього слід дотримуватися кількох простих правил, які збережуть ваше здоров'я!

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1. Снідайте щодня. Не варто забувати про те, що сніданок – надзвичайно важливий прийом їжі. Він його складу залежатиме запас енергії на цілий день, а також ваше самопочуття. Тож потрібно приділяти увагу збалансованому харчуванню. А от від фастфуду та солодкого зранку краще відмовитися. А ще варто пам'ятати про підтримку водного балансу в організмі!

2. Займайтеся спотом. Помірні навантаження або ж піші прогулянки по 30 хвилин дозволять знизити ризик появи серцево-судинних захворювань на 25%. Тож не лінуйтеся після робочого дня прогулятися додому, а не їхати на громадському транспорті.

3. Здоровий сон. Це ще одна надзвичайно важлива складова вашого здоров'я. Намагайтеся присвячувати сну по 7 – 8 годин на добу. Це дозволить знизити ризик померти від серцевого нападу майже на 60%.

4. Регулярний секс. Це не лише приємне заняття, а й надзвичайно корисне для вашого здоров'я. Секс – своєрідне кардіотренування, яке не лише сприяє покращенню настрою, а й позитивно впливає на загальний стан здоров'я.

5. Уникайте стресів. Стреси оточують нас усюди, але ваша задача – навчитися уникати їх. Спробуйте налаштовуватися на позитив. Тоді ви не лише краще почуватиметеся, а й досягатимете більшого у житті.

Ці прості 5 правил допоможуть вам не лише відмінно почуватися щодня, а й не переживати через свій стан здоров'я. Але ми все ж рекомендуємо раз на рік проходити загальний медогляд, а також здавати аналізи. Усе це дозволить запобігти появі не надто приємних захворювань!

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