Названа найкраща вправа для пружних сідниць

Фітнес-експерти заявляють – щоб додати об'єму сідницям і помітно поліпшити форму треба робити болгарські випади. Ця вправа набагато краще залучає сідничний м'яз, ніж присідання, а значить, ефект від неї кращий і швидший.

Болгарські випади можна виконувати без обтяжень, використовуючи вагу власного тіла. Після повного освоєння техніки, можна взяти гантелі, пляшки з водою або будь-яке інше устаткування.

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Як робити болгарські випади:

Опорну ногу треба поставити на невелике піднесення. Можна використовувати гімнастичну лаву, невеликий бокс. У домашніх умовах підійде пуф або диван. Це виконання концентрує навантаження на м'язах робочої ноги. Воно вимагає особливої ​​зосередженості, бо всю роботу доведеться виконувати м'язами тільки однієї ноги, що може викликати складності.

Головні функція опорної ноги – підтримати вагу і запобігти падінню. Тому м'язи ноги опрацьовуються дуже ретельно. Можна розподіляти навантаження на кожну ногу, посилювати його або зменшувати.

Випади впливають на тазовий і стегновий суглобовий апарат, надають йому гнучкості, покращують рухливість Випади допомагають у тренуванні балансу. Одночасне утримання рівноваги і робота над м'язами змушує функціонувати мускулатуру всього тулуба. Крім цього, хороший баланс стане в пригоді для виконання багатьох рухів Навантаження на хребетний стовп мінімальне. При виконанні відбувається посилена розтяжка сідничних м'язів. Скорочення м'язів збільшуються, і м'язи сідниць інтенсивно опрацьовуються. Під час такої техніки залучається максимальна кількість м'язових волокон.

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