На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Названа найкраща вправа для пружних сідниць
-
- 26
Фітнес-експерти заявляють – щоб додати об'єму сідницям і помітно поліпшити форму треба робити болгарські випади. Ця вправа набагато краще залучає сідничний м'яз, ніж присідання, а значить, ефект від неї кращий і швидший.
Болгарські випади можна виконувати без обтяжень, використовуючи вагу власного тіла. Після повного освоєння техніки, можна взяти гантелі, пляшки з водою або будь-яке інше устаткування.
І ще: Учені назвали найбезпечніший і найкорисніший вид спорту
Як робити болгарські випади:
Опорну ногу треба поставити на невелике піднесення. Можна використовувати гімнастичну лаву, невеликий бокс. У домашніх умовах підійде пуф або диван. Це виконання концентрує навантаження на м'язах робочої ноги. Воно вимагає особливої зосередженості, бо всю роботу доведеться виконувати м'язами тільки однієї ноги, що може викликати складності.
Головні функція опорної ноги – підтримати вагу і запобігти падінню. Тому м'язи ноги опрацьовуються дуже ретельно. Можна розподіляти навантаження на кожну ногу, посилювати його або зменшувати.
- Випади впливають на тазовий і стегновий суглобовий апарат, надають йому гнучкості, покращують рухливість
- Випади допомагають у тренуванні балансу. Одночасне утримання рівноваги і робота над м'язами змушує функціонувати мускулатуру всього тулуба. Крім цього, хороший баланс стане в пригоді для виконання багатьох рухів
- Навантаження на хребетний стовп мінімальне.
- При виконанні відбувається посилена розтяжка сідничних м'язів. Скорочення м'язів збільшуються, і м'язи сідниць інтенсивно опрацьовуються.
- Під час такої техніки залучається максимальна кількість м'язових волокон.
Це цікаво: Чому саме 10 000 кроків на день: медики розповіли про користь ходьби
-
21:58У пікантній сукні: схудла Alyona Alyona вразила радикальною зміною іміджу
-
21:44Apple представила нові MacBook на фірмовому процесорі M1: тепер ще потужніші
-
21:32Британець зробив будинок для відпустки з реактивного двигуна: фото
-
21:26Названа найкраща вправа для пружних сідниць
-
21:1511 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
20:546 речей, на які ми даремно витрачаємо гроші
-
20:44Якби Капітаном Марвел була Шарліз Терон: кумедне відео, зроблене нейромережею
-
20:33Капсула часу: дивіться, як заводиться мопед Карпати, що 30 років простояв без діла
-
20:21Xiaomi заінтригували смартфоном з камерою на 200 мегапікселів
-
20:15ТОП-5 ідеальних фільмів для осіннього вечора
-
19:53Кім Кардашян у звабливому боді відпочила на приватному острові з чоловіком
-
19:42Недовго музика грала: iPhone 12 mini пройшов тест на автономність
-
19:25Дієтолог розповіла, які салати шкідливіші за фастфуд
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:12У Канаді відкрився притулок для секс-працівників
-
18:53Зірка збірної України може продовжити кар'єру у Туреччині
-
18:43Ангел Victoria's Secret знялась оголеною на 8 місяці вагітності: ніжні фото (18+)
-
18:32BMW представила костюм, у якому можна літати на швидкості 300 км/год: відео
-
18:22Скільки знадобиться часу, щоб стати по-справжньому щасливим у шлюбі
-
18:15Гороскоп на 11 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00ТОП 5 гаджетів для мандрівки, які стануть вам у пригоді
-
17:50Міс Україна 2019 похизувалася ніжками у рваних колготках
-
17:42З'явилися фото з iPhone 12 mini: найкращий компактний камерофон на ринку?
-
17:20У Чехії грибник знайшов унікальний 3300-річний меч: фотофакт
-
21:44Apple представила нові MacBook на фірмовому процесорі M1: тепер ще потужніші
-
20:15ТОП-5 ідеальних фільмів для осіннього вечора
-
18:00ТОП 5 гаджетів для мандрівки, які стануть вам у пригоді
-
14:12Коли кіт зламався: кумедні фото тварин, від яких важко втримати сміх
-
11:20Експрес-тест на особистість: що ви побачили на картинці
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 листопада
-
07:20Цю Чайку Брежнєва продають за 4 мільйони гривень
- 09 листопада
-
20:20Секс-експертка розповіла, чому жінки перестають спати зі своїми партнерами (18+)
-
17:30Зеленський заразився COVID-19: що відомо про стан президента
-
17:22Вистачить надовго: ТОП-5 автономних смартфонів на ринку
-
14:15Нові серіали листопада 2020: що подивитись цього місяця
-
12:50Гороскоп на цей тиждень 9 – 15 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
10:45Карантин вихідного дня: Степанов офіційно анонсував нові обмеження в Україні – що закриють
-
10:18Тест на День писемності і мови: як добре ти знаєш українську?
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 листопада
-
07:5810 справ, які варто зробити до 10 ранку
- 08 листопада
-
21:55Всеукраїнський диктант 2020: коли і де слухати ювілейний Радіодиктант національної єдності
-
18:50Дівчина тижня: гаряча американська реслерка Єва Марі, яка спокушає своїм тілом (18+)
-
16:21У Львові відкрився супермаркет у стилі GTA: San Andreas: атмосферні фото
-
13:549 ідей, як цікаво провести час восени
-
11:45День винороба: Перевір, що ти знаєш про вино
-
09:15Скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 8 листопада
-
08:18Названі найкращі дводверні позашляховики: не підведуть
- 07 листопада
-
21:21Алла Костромічова показала бюст у відвертому боді: гарячі фото моделі
-
19:14Блогер створив штучне Сонце у своїй кімнаті: як воно працює