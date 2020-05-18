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Названа найкраща пісня в історії Євробачення

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ABBA – Waterloo - фото 1
ABBA – Waterloo / slukh

Британська компанія суспільного телерадіомовлення BBC провела голосування за найкращу музичну композицію Євробачення серед британців. І пісня шведської групи ABBA "Waterloo" зайняла перше місце.

Так композиція "Waterloo" гурту ABBA визнана найкращою в історії міжнародного пісенного конкурсу Євробачення. Шведи виграли з цією піснею на конкурсі у Брайтоні в 1974 році. Після цього трек очолив британські та світові чарти, принісши ABBA всесвітню популярність.

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У світі було продано понад шість мільйонів копій пісні, а АВВА отримала світове визнання. Пізніше АВВА була названа однією з найвеличніших груп в історії попмузика.

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Джерело: bbc
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