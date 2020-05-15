Відео дня: як Руслана 16 років тому виграла Євробачення із Дикими танцями

15 травня 2004 року співачка Руслана Лижичко принесла Україні першу перемогу в конкурсі Євробачення. Своєю запальною піснею "Wild dances" виконавиця підкорила суддів та глядачів. Пропонуємо вам пригадати виступ Руслани!

У 2004-му Руслана стала справжнім відкриттям для Європи та світу, а запальні танці в унікальних костюмах під пісню "Wild dances" полюбили судді та глядачі конкурсу.

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За свій виступ Україна здобула 280 балів та стала переможницею Євробачення 2004. Друге місце посіла Сербія і Чорногорія, а третьою стала Греція.

Дивіться виступ Руслани у фіналі Євробачення 2004:

"Сьогодні ми радіємо всією командою і ніколи не забудемо тієї миті, тому що це дало великий потенціал і тим, хто був тоді зі мною на сцені, і всім, хто був за лаштунками, кого не всі знають поіменно, але без кого цієї перемоги не було б", – пригадує свою історичну перемогу Руслана через 16 років.

З нагоди річниці перемоги 15 травня 2020 року Руслана випустить звернення до організаторів Євробачення, щоб закликати конкурс переходити на відновлювальну енергію.

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