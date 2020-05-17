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Нові пісні травня: плейлист найкращої музики для чудового настрою
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Свіжа музика за половину травня вже підкорює не лише чарти, а й серця слухачів. Насолоджуйся новими весняними хітами, які точно змусять підспівувати та усміхатись. Слухай плейлист популярної музики за новий тиждень травня на Радіо МАКСИМУМ!
Останній місяць весни приніс не лише порцію сонячної погоди та дощів, а й крутими кліпами та піснями від багатьох знаменитих і молодих музикантів. Тому щотижня збираємо найкращі новинки зі світу поп-музики, які вже лунають звідусіль та підкорюють топи Youtube. Вмикай нову музику травня та насолоджуйся хорошим настроєм на Радіо МАКСИМУМ.
Слухай новинки попереднього тижня тут
Квітень потішив свіжими кліпами та треками від таких виконавців, як Кеті Пері з вагітним животиком, Hurts, Jonas Brothers, які випустили одразу дві пісні, а також Enter Shikari Вони точно підіймуть тобі настрій та налаштують на позитивну хвилю!
Плейлист популярної музики травня, слухати онлайн:
Також популярну музику можна послухати онлайн за цим посиланням.
Список треків:
- Kygo, OneRepublic - Lose Somebody (Audio)
- Hurts - Voices (Official Lyric Video)
- Tove Lo - Mateo (Lyric Video)
- AURORA - Exist For Love
- Two Feet - Call Me, I Still Love You (Extended Version)
- Noah Cyrus - Young & Sad (Official Audio)
- Jonas Brothers ft. Karol G - X (Official Lyric Video)
- The 1975 - Guys
- Declan McKenna - The Key to Life on Earth (Official Lyric Video)
- Enter Shikari - THE GREAT UNKNOWN (Official Video)
- Katy Perry - Daisies (Official)
- Jonas Brothers - Five More Minutes (Official Audio)
- Hailee Steinfeld – Man Up (Lyric Video)
- Dax - JOKER (Official Music Video)
- LANY - good guys
- Milky Chance - Don't Let Me Down (Acoustic)
- Malibu - Kim Petras (At Home Edition)
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