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Ідеально на сніданок: рецепт яєчних конвертиків з сиром і шинкою

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Сніданок з сиру і шинки - фото 1
Сніданок з сиру і шинки / pinterest

Чудовий і водночас швидкий сніданок – запорука успішного дня, а от смачний сніданок – запорука гарного настрою на весь день.

Такі яєчні конвертики можна приготувати всього з трьох продуктів, багато часу для них не знадобиться. Вони стануть чудовою альтернативою каші або яєчні на сніданок.

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Нам знадобиться:

  • яйця 4 шт.
  • шинка 130 г
  • сир твердий 100 г
  • олія
  • петрушка свіжа

Як приготувати ідеальний сніданок:

  1. Шинку і сир натріть на тертці. В окрему тарілку розбийте яйця і збийте їх виделкою для того, щоб білки і жовтки змішалися.
  2. Пательню підігрійте на середньому вогні, змастіть її олією. Порції яєць влийте і розподіліть по сковороді для того, щоб вийшов тонкий млинець. Обсмажте приблизно хвилини 2, поки яєчна суміш "не схопиться".
  3. Переверніть яєчний млинець на іншу сторону. Шинку і сир викладіть в центр млинця. Поверніть млинець конвертиком. Притисніть лопаткою приблизно на 10-15 секунд. Підверніть нижні і верхні краї млинця. Притисніть лопаткою. Обсмажте конвертик 20-30 секунд.
  4. Потім треба перевернути яєчний конверт і обсмажити 20-30 секунд з іншого боку. Далі викласти його на тарілку! Смачного!
Ідеально на сніданок: рецепт яєчних конвертиків з сиром і шинкою - фото 439450

Це цікаво: Альтернатива яєчні: рецепт простого, ситного та смачного сніданку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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