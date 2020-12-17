Ідеально на сніданок: рецепт яєчних конвертиків з сиром і шинкою

Сніданок з сиру і шинки / pinterest

Чудовий і водночас швидкий сніданок – запорука успішного дня, а от смачний сніданок – запорука гарного настрою на весь день.

Такі яєчні конвертики можна приготувати всього з трьох продуктів, багато часу для них не знадобиться. Вони стануть чудовою альтернативою каші або яєчні на сніданок.

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Нам знадобиться:

яйця 4 шт.

4 шт. шинка 130 г

сир твердий 100 г

олія

петрушка свіжа

Як приготувати ідеальний сніданок:

Шинку і сир натріть на тертці. В окрему тарілку розбийте яйця і збийте їх виделкою для того, щоб білки і жовтки змішалися. Пательню підігрійте на середньому вогні, змастіть її олією. Порції яєць влийте і розподіліть по сковороді для того, щоб вийшов тонкий млинець. Обсмажте приблизно хвилини 2, поки яєчна суміш "не схопиться". Переверніть яєчний млинець на іншу сторону. Шинку і сир викладіть в центр млинця. Поверніть млинець конвертиком. Притисніть лопаткою приблизно на 10-15 секунд. Підверніть нижні і верхні краї млинця. Притисніть лопаткою. Обсмажте конвертик 20-30 секунд. Потім треба перевернути яєчний конверт і обсмажити 20-30 секунд з іншого боку. Далі викласти його на тарілку! Смачного!

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