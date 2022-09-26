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Названа найгірша їжа перед тренуванням

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Тренування - фото 1
Тренування / self

Правильне харчування м'язів до і після тренування життєво важливе для здоров'я, особливо коли мова йде про нарощування м'язової маси і підвищення швидкості метаболізму. Неправильний вибір їжі перед тренуванням може знизити його ефективність.

Як правило, експерти рекомендують перед заняттями спортом не їсти 1,5-2 години, тому що переповнений шлунок буде заважати повноцінному тренуванню. Якщо ж складно протриматися без їжі перед заняттями, тоді постарайтеся зробити так, щоб страва була легкою і низькокалорійною, пише eatthis.

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За словами експертів, найгіршим вибором в цьому випадку є смажена їжа. Вона може викликати відчуття тяжкості перед тренуванням.

Замість цього вчені рекомендують перед тренуванням отримати складні вуглеводи і нежирний білок. "Якщо ви їсте за дві-три години до тренування, чудово підійде тарілка з коричневим рисом, куркою і овочами. Або бутерброд з нежирним білком і сиром в парі з салатом і фруктами", – зазначають фахівці.

Найгірша їжа перед тренуванням- фото 463833
Найгірша їжа перед тренуванням

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