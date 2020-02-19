Юна дочка Сінді Кроуфорд зробила селфі топлес: пікантне фото (18+)

Американська модель Кайя Гербер, дочка знаменитої супермоделі Сінді Кроуфорд, сфотографувалася напівоголеною. Пікантне фото 18-річна дівчина виклала на своїй сторінці в Instagram.

Так, на свіжому сміливому знімку юна модель Кайя Гербер позує у ванній кімнаті, стоячи боком до дзеркала. Груди красуня прикрила рукою. З одягу на дівчині тільки сірі спортивні штани.

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Крім цього, на тілі Кайі видніються невеликі мінімалістичні тату. "Ельф", – коротко прокоментувала кадр дівчина.

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