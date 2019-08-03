Названа користь від подорожей

Подорожі корисні для фізичного і психічного здоров'я, а також є універсальними ліками проти депресії. Журнал ELLE представив кілька причин, чому поїздки на відпочинок роблять людей щасливими і сприятливо впливають на загальний стан.

Відпочинок від онлайн-залежності

Красиві види і нові місця просто не дають можливості уткнуться носом в телефон, бо на це немає часу. Це протвережує і допомагає прислухатися до своїх справжніх почуттів і бажань.

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Надає впевненість в собі

Під час далекої подорожі ми залишаємо звичну зону комфорту. Занурюючись в інше середовище, мандрівники вчаться вирішувати проблеми в незнайомій ситуації, що робить їх більш гнучкими, терплячими і емоційно сильними.

Позитивні емоції

Дружелюбність з боку продавців, жителів нових міст, куди поїхали на відпочинок, посмішки оточуючих в незнайомому місті – все це піднімає настрій і залишає хороші враження.

Новий досвід

Під час поїздок ми завжди вчимося чомусь новому, навіть якщо не сильно проявляти активність. Важливо у подорожі вивчати звичаї, прийняті в тій чи іншій місцевості, пробувати щось нове і отримувати нові враження.

Нові враження та гарний настрій

Після поїздки завжди є про що згадати, поностальгувати і посміятися над смішними моментами.

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