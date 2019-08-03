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Такого ми ще не бачили: ТОП незвичних речей, забутих у готелях

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У готелях часто забувають чудернацькі речі - фото 1
У готелях часто забувають чудернацькі речі

Британська готельна мережа Premier Inn склала список предметів, які залишали в номерах її клієнти. І мова не лише про зарядні пристрої та одяг. Деякі з цих речей вас однозначно здивують.

Серед найбільш незвичайних речей, забутих у понад 80-ти філіях Premier Inn, виявилися золота рибка на прізвисько Баб, протигаз часів Другої світової війни і скляний капець.

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Список доповнили великий професійний сімейний портрет, повішений на стіну одним гостем, мабуть, щоб відчути себе як удома, королівська тіара для театру та весільна фата. Також була виявлена ​​коробка з півсотнею абсолютно нових краваток і спідньою білизною у стилі Кім Кардашян.

Золотих рибок у готелі також забували - фото 345352
Золотих рибок у готелі також забували

До найпоширеніших знахідок потрапили зарядні пристрої для телефонів, зубні щітки, туалетні приналежності, окуляри, книги, косметика та туфлі в єдиному екземплярі. Також було багато плюшевих ведмедиків, книжкових путівників і ноутбуків, – повідомили в готельній мережі.

За останній рік також досить популярною забутою річчю виявлялися пам'ятні речі, пов'язані з королівською династією. До прикладу, маски принців Вільяма і Гаррі, а також їх дружин Кейт і Меган, горнятка з їх фото та прапорці Об'єднаного Королівства.

Горнятка з Меган і Гаррі – не рідкість - фото 345353
Горнятка з Меган і Гаррі – не рідкість

Як зазначив керуючий директор мережі Саймон Евінс, "частина втраченого майна дійсно викликає усмішку на обличчях, а залишені предмети говорять про величезну різноманітність мандрівників з усіх куточків земної кулі". Він також додав, що більшість забутих речей гості готелів завжди можуть повернути.

Можливо, список з найцікавіших загублених предметів спонукає людей ретельніше перевіряти всі свої речі, – сказав Евінс.

Раніше експерти склали список незвичайних речей, які пропадають в готелях. До нього увійшли піаніно, яке одного разу пропало з холу італійського готелю, номер з дверей кімнати в одному з готелів Британії й опудало кабана, яке стягнув один з гостей готелю у Франції. Серед інших незвичайних викрадених предметів: сидіння унітазів, водостічні труби, ортопедичний матрац, собака власника готелю. Один з американських готелів одного разу позбувся всіх меблів, що були в номері.

А що ви забували у готельних номерах? Пишіть у коментарях ;)

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Джерело: Turizm
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