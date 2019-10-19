Американські тренери запропонували ідеальну формулу дитячих тренувань

Асоціація спортивних тренерів США зробила несподівану заяву: експерти рекомендують батькам обмежувати дітей від постійних тренувань. Дізнайтесь, чому саме таку пораду дали експерти!

За словами фахівців, діти повинні мати щонайменше два вихідні дні на тиждень, які будуть абсолютно позбавлені фізичних навантажень. Також не слід займатися одним видом спорту понад вісім місяців.

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Тренери також представили формулу розрахунку часу тренувань. Згідно з їхніми дослідженнями, дитина не повинна витрачати на фізичні навантаження більше годин на тиждень, ніж їхній вік.

Тобто, якщо дитині 12 років, з понеділка по п'ятницю вона може тренуватися максимум дві з половиною години на день, і відпочивати на вихідних. При цьому розрахунковий час потрібно розділити між щонайменше двома видами спорту.

В Асоціації вважають, що виснажливі тренування в одному виді спорту підвищують ризики серйозних травм і можуть привести до професійного вигорання, коли діти категорично відмовляються продовжувати заняття.

Дітей не слід перевантажувати фізичними вправами

Існує міф, що для успіху потрібно займатися одним видом спорту. Насправді, згідно з дослідженнями і неофіційними даними, можна поліпшити свою фізичну форму, якщо ви займаєтеся різними видами спорту і різними активностями, – заявив президент асоціації тренерів Торі Ліндлі.

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