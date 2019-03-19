Назвали, який режим найкращий для здоров'я

Люди стали переходити на нічний спосіб життя. Причини на те в кожного різні. Дізнайтеся, який все ж режим найкраще підходить людині.

Декому ніяк не виходить лягти спати раніше. Результат: зранку потрібно на роботу, а кількості годин сну не вистачає для нормального самопочуття.

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Лікарі вважають, що потрібно позбутися такої звички й перейти на природний для людини режим дня, який є важливою складовою здорового способу життя.

Природний режим – максимально наближений до природи та біоритмів.

За часів, коли не було електрики й свічок, люди залишали будь-якого роду діяльність і відходили до сну з заходом сонця, не пізніше 22:00. Піднімалися зі сходом сонця, приблизно о 5:00-5:30. Саме на світанку відбувається максимальна робота довготривалої пам'яті. Такий режим є природним процесом, який закладений природою.

У сьогоднішньому, сучасному світі ми живемо не за сонцем, лягаємо спати за північ і не встаємо вранці.

Важливо знати, що всі хвороби беруть свій початок у занадто великій нічній активності. Так відбувається через те, що тіло не встигає відновлюватися.

Люди, які перейшли на природний режим відчувають суцільні переваги від такого способу життя: поліпшення загального стану здоров'я, додаткову енергію, бадьоре самопочуття і гарний настрій.

Для початківців такий режим може здатися непростим, але з часом організм перебудовується на природні біоритми, і людям стає легко і комфортно.

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