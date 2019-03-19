Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ліна Костенко Вибори президента України 2019

Назвали, який режим найкращий для здоров'я

  • 66
Назвали, який режим найкращий для здоров'я - фото 1

Люди стали переходити на нічний спосіб життя. Причини на те в кожного різні. Дізнайтеся, який все ж режим найкраще підходить людині.

Декому ніяк не виходить лягти спати раніше. Результат: зранку потрібно на роботу, а кількості годин сну не вистачає для нормального самопочуття.

І ще: Названа несподівана причина безсоння

Лікарі вважають, що потрібно позбутися такої звички й перейти на природний для людини режим дня, який є важливою складовою здорового способу життя.

Природний режим – максимально наближений до природи та біоритмів.

За часів, коли не було електрики й свічок, люди залишали будь-якого роду діяльність і відходили до сну з заходом сонця, не пізніше 22:00. Піднімалися зі сходом сонця, приблизно о 5:00-5:30. Саме на світанку відбувається максимальна робота довготривалої пам'яті. Такий режим є природним процесом, який закладений природою.

У сьогоднішньому, сучасному світі ми живемо не за сонцем, лягаємо спати за північ і не встаємо вранці.

Важливо знати, що всі хвороби беруть свій початок у занадто великій нічній активності. Так відбувається через те, що тіло не встигає відновлюватися.

Люди, які перейшли на природний режим відчувають суцільні переваги від такого способу життя: поліпшення загального стану здоров'я, додаткову енергію, бадьоре самопочуття і гарний настрій.

Для початківців такий режим може здатися непростим, але з часом організм перебудовується на природні біоритми, і людям стає легко і комфортно.

До теми: Як зробити свій сон здоровим: поради фахівців

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
10 дурних запитань бармену: все, що тебе цікавило
  • 15 березня, 17:21
  • 1035
Ніщо не може описати 90-і краще, ніж ці три картинки
  • 18 березня, 14:15
  • 274
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1328800
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Цікавинки Новини