Названа несподівана причина безсоння

Вчені прийшли до висновку, що грубе і брутальне ставлення колег на роботі може вплинути на сон.

Симптоми безсоння можуть також з'явитися і у романтичного партнера людини, яка зазнала грубості.

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Вчені опитали 305 пар і помітили, що занепокоєння і пригнічений стан, що виникли через проблеми на роботі, можуть привести до порушення сну і аналогічно позначитися на стані партнера. Головним чином, це актуально для пар, які працюють в одній компанії і краще розуміють, що відбувається на робочому місці своєї другої половинки.

Вчені радять спробувати забути про роботу під час відпочинку і насолоджуватися спілкуванням з сім'єю і друзями. Також корисно буде приділити час хобі, або практикувати медитацію на робочому місці. А ось відмова від обговорення проблем на роботі в колі сім'ї не допоможе знайти вихід із ситуації і знизити емоційну напругу.

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