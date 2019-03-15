Як зробити свій сон здоровим: поради фахівців

Професор Школи медицини Університету Джона Хопкінса Всеволод Полоцький заявив про те, що головним ворогом здорового сну є звичка моніторити соціальні мережі на смартфоні або планшеті перед тим, як заснути. Тим, хто хоче зробити свій сон максимально якісним, слід відмовитися від цієї звички.

Також з цією метою експерт радить не вживати їжу перед сном і спати строго окремо від дітей.

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За словами вченого, доросла людина повинна спати щонайменше по сім годин на день. Лягаючи у ліжко, не можна використовувати гаджети. В ідеалі, щоб зробити свій сон максимальної здоровим, смартфонами та ноутбуками потрібно перестати користуватися вже за дві години до сну, сказав Полоцький.

Соціальні мережі та світло, яке виходить від смартфонів – це головні порушники здорового сну. Постійне світлове випромінювання впливає на наш біологічний годинник, – зазначив дослідник.

Учений констатував, що звичка засинати відразу після гортання соціальних мереж у смартфоні може провокувати розвиток таких порушень, як недосип, збій біологічного годинника, зрушення фаз сну, нічне безсоння та денна сонливість. Посилити проблеми сну можуть інші чинники. Усунувши їх, людина отримує можливість зробити свій сон значно кращим.

Гаджети негативно впливають на сон

"Для здорового і якісного відпочинку вночі необхідно відмовитися від спільного сну з дітьми або домашніми вихованцями. За дві години до сну не потрібно приймати важку їжу, а також не слід займатися активним спортом. У спальні необхідно дотримуватися оптимального температурного режиму та затемнення, а також по можливості домагатися абсолютної тиші", – поділився порадами експерт.

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