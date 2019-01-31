Назад у майбутнє? У Puma випустили кросівки, які самостійно шнуруються

Спортивний бренд Puma нарешті втілив у життя проект з кросівками, які самі шнуруються. Новинка нагадує фільм "Назад у майбутнє" і чудово підійде для активних тренувань.

Спортивний бренд Puma нарешті втілив у життя проект з кросівками, які самі шнуруються. Новинка нагадує фільм "Назад у майбутнє" і чудово підійде для активних тренувань.

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Компанія Puma оголосила при вихід кросівок Fit Intelligence (Fi), які не потрібно зашнуровувати. Щоправда, продаж буде відкрито аж навесні 2020 року, а одна пара футуристичного взуття обійдеться у 330 доларів (більш як 9 тисяч гривень).

Нові кросівки від Puma самі зав'язують шнурівки / Richard Lai/Engadget

Варто відзначити, що кросівки створено не лише для спорту, а й для звичайних буднів. До слова, зашнуровується взуття завдяки смартфону, а акумулятор, який відповідає за механізм повинно вистачити приблизно на 7 днів використання. Для його зарядки потрібен спеціальний кейс або док-станція, де за 90-120 хвилин він отримає заряд енергії ще на тиждень.

Нові кросівки від Puma самі зав'язують шнурівки / Richard Lai/Engadget

Компанія Puma три роки працювала над тим, щоб створити ідеально зручні та функціональні кросівки, тому не дивно, що для вмикання моторчика достатньо провести пальцем по центру взуття. А от натиски на верхню чи нижню частину блоку допомагають регулювати те, наскільки сильно потрібно зашнурувати кросівки.

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