Motiv показала перстень, який оплачує рахунки за допомогою серцебиття

За допомогою перстня від Motiv можна буде розраховуватися

Американська компанія Motiv, яка займається технологічними розробками, представила смарт-перстень, за допомогою якого можна підтвердити особистість та навіть здійснювати електронні платежі, використовуючи серцебиття.

Уперше кільце випустили у 2017 році, але тоді його використовували тільки в ролі фітнес-трекер. Цього року розробники удосконалили модель, додавши функції біометричної верифікації особистості по ЕКГ, що дозволить обробляти електронні платежі.

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Повідомляється, що патерни в ЕКГ людини досить помітні для того, щоб використовувати їх як відбитки пальців при ідентифікації. Творці впевнені, що пульс людини, який буде обчислювати гаджет, підвищить рівень безпеки та точності при цифровій ідентифікації.

Смарт-перстень Motiv для безконтактних платежів

Перстень зроблено з легкого титану. Він доступний у трьох кольорах: чорному, сріблястому та рожевому. Гаджет надійде у продаж ближче до кінця року.

Смарт-перстень Motiv для безконтактних платежів

Смарт-перстень Motiv для безконтактних платежів

Торік функцію ЕКГ представили в Apple Watch. Нова опція смарт-годинника попереджає користувачів про порушення їх серцевого ритму та навіть може викликати швидку, якщо людині стане погано.

Смарт-перстень Motiv для безконтактних платежів

Компанія розробників з Сан-Франциско проводила також експерименти з верифікацією за WalkID. Це функція безпеки, яка ґрунтується на аналізі ходи користувача.

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