Назад у 90-і: дебютні кліпи найвідоміших українських зірок

Перші кліпи улюблених зірок 90-х і не тільки

Більшість сучасних зірок починали свою кар'єру в 90-х. І якщо декому вдалося залишитись на музичному Олімпі й досі, то пік слави решти уже минув. Ми вирішили згадати, з чого ж усе починалося. Дивіться перші кліпи українських виконавців!

У 90-х Ірина Білик та Таїсія Повалій ще співали українською, кумиром жінок був Юрко Юрченко, а стрункий Потап мав справжню шевелюру на голові. Ловіть порцію ностальгії ;)

Скрябін – Чуєш біль

Рік виходу: 1989

Брати Гадюкіни – Наркомани На Городі

Рік виходу: 1989

Воплі Відоплясова – Танці

Рік виходу: 1989

Ірина Білик – Лише твоя

Рік виходу: 1990

Таїсія Повалій – Інша

Рік виходу: 1993

Віктор Павлік – Ти подобаєшся мені

Рік виходу: 1994

Олександр Пономарьов – Зіронька

Рік виходу: 1995

Океан Ельзи – Long Time Ago

Рік виходу: 1995

СТЕП – Режисер кіно

Рік виходу: 1995

Юрко Юрченко – Я йду

Рік виходу: 1996

Аква Віта – Женьмінь жібао

Рік виходу: 1996

Фантом 2 – Двоє

Рік виходу: 1996

Наталя Могилевська – Вспоминай

Рік виходу: 1996

Green Grey – Подождем под дождем

Рік виходу: 1996

Mad Heads – Ghost

Рік виходу: 1996

The ВЙО – Моя Космішна

Рік виходу: 1997

ТНМК – Зроби мені хіп хоп

Рік виходу: 1998

Руслана – Світанок

Рік виходу: 1998

Вєрка Сердючка – По чуть-чуть

Рік виходу: 1998

Михайло Поплавський – Юний орел

Рік виходу: 1998

Друга Ріка – Впусти мене

Рік виходу: 1999

Плач Єремії – Я піду в далекі гори

Рік виходу: 1999

Юлія Лорд – Танець душ

Рік виходу: 1999

Тартак – О-ЛЯ-ЛЯ

Рік виходу: 1999

UGO (з Потапом) – Грязные деньги

Рік виходу: 1999

ВіаГра – Попытка номер 5

Рік виходу: 2000

Ольга Полякова – Так не бывает

Рік виходу: 2000

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