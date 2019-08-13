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Назад у 90-і: дебютні кліпи найвідоміших українських зірок
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Більшість сучасних зірок починали свою кар'єру в 90-х. І якщо декому вдалося залишитись на музичному Олімпі й досі, то пік слави решти уже минув. Ми вирішили згадати, з чого ж усе починалося. Дивіться перші кліпи українських виконавців!
У 90-х Ірина Білик та Таїсія Повалій ще співали українською, кумиром жінок був Юрко Юрченко, а стрункий Потап мав справжню шевелюру на голові. Ловіть порцію ностальгії ;)
Скрябін – Чуєш біль
- Рік виходу: 1989
Брати Гадюкіни – Наркомани На Городі
- Рік виходу: 1989
Воплі Відоплясова – Танці
- Рік виходу: 1989
Ірина Білик – Лише твоя
- Рік виходу: 1990
Таїсія Повалій – Інша
- Рік виходу: 1993
Віктор Павлік – Ти подобаєшся мені
Рік виходу: 1994
Олександр Пономарьов – Зіронька
- Рік виходу: 1995
Океан Ельзи – Long Time Ago
- Рік виходу: 1995
СТЕП – Режисер кіно
- Рік виходу: 1995
Юрко Юрченко – Я йду
- Рік виходу: 1996
Аква Віта – Женьмінь жібао
- Рік виходу: 1996
Фантом 2 – Двоє
- Рік виходу: 1996
Наталя Могилевська – Вспоминай
- Рік виходу: 1996
Green Grey – Подождем под дождем
- Рік виходу: 1996
Mad Heads – Ghost
- Рік виходу: 1996
The ВЙО – Моя Космішна
- Рік виходу: 1997
ТНМК – Зроби мені хіп хоп
- Рік виходу: 1998
Руслана – Світанок
- Рік виходу: 1998
Вєрка Сердючка – По чуть-чуть
- Рік виходу: 1998
Михайло Поплавський – Юний орел
- Рік виходу: 1998
Друга Ріка – Впусти мене
- Рік виходу: 1999
Плач Єремії – Я піду в далекі гори
- Рік виходу: 1999
Юлія Лорд – Танець душ
- Рік виходу: 1999
Тартак – О-ЛЯ-ЛЯ
Рік виходу: 1999
UGO (з Потапом) – Грязные деньги
- Рік виходу: 1999
ВіаГра – Попытка номер 5
- Рік виходу: 2000
Ольга Полякова – Так не бывает
- Рік виходу: 2000
Більше ностальгії: Перші кліпи головних українських хітмейкерів сьогодення
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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