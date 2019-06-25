Навіть зараз: науковці вразили заявою про роботу мозку

Якщо ви коли-небудь відчували, що ваші повіки опускаються на долю секунди під час виконання якоїсь повсякденної задачі, – ви відчували на собі "мікросон".

За даними AAA Foundation for Traffic Safety, організації з дослідження та безпеки дорожнього руху, близько 16,5% смертельних аварій у США викликані мікросном.

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Однією з найжахливіших катастроф, пов'язаних з цим явищем, вважається падіння літака AirFrance Flight 447 у 2009 році, в результаті якого загинули 228 осіб. Справжня причина аварії стала зрозуміла, коли слідчі прослухали записи переговорів екіпажу та виявили, що капітан спав всього одну годину за день.

В одному з експериментів випробовуваних попросили зіграти в 50-хвилинну комп'ютерну гру, в якій вони слідували за точкою по екрану за допомогою джойстика. Протягом цього часу дослідники спостерігали за рухом очей і мозковою діяльністю, шукаючи ознаки сонливості.

Згідно зі звітом, учасники тесту пережили в середньому 79 епізодів мікросну, причому деякі тривали цілих шість секунд. Дослідження показало, що під час мікросну певні частини нашого мозку "намагаються відновити чуйність" у тих відділах, які вимикаються. І можливо, це викликає раптовий мимовільний поштовх, який ви відчуваєте, коли ваша голова починає важчати.

За словами вчених, втрата навіть однієї години сну може серйозно нашкодити здоров'ю. Навіть переведення годинників на літній час, яке досі існує в деяких країнах, позначається негативно на людському здоров'ї. Наприклад, навесні, коли люди втрачають одну година сну, медики спостерігають збільшення кількості серцевих нападів на 24% на наступний день.

Як запобігти мікросну? Найпростіше рішення – висипатися. Але якщо вам це не вдалося, на ринку є безліч пристроїв, включаючи спеціальні браслети, які стежать за пульсом і генерують електричний розряд, коли пульс падає дуже сильно. Але найголовніше, як відзначають дослідники, відразу ж зупинитися, якщо ви відчули, що впадаєте в мікросон. Це дозволить уникнути неприємних і, може бути, навіть смертельних наслідків.

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