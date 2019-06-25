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Навіть зараз: науковці вразили заявою про роботу мозку

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Особливо небезпечний мікросон для водіїв - фото 1
Особливо небезпечний мікросон для водіїв

Якщо ви коли-небудь відчували, що ваші повіки опускаються на долю секунди під час виконання якоїсь повсякденної задачі, – ви відчували на собі "мікросон".

За даними AAA Foundation for Traffic Safety, організації з дослідження та безпеки дорожнього руху, близько 16,5% смертельних аварій у США викликані мікросном.

І ще: Правило 5 секунд допоможе почати робити будь-що

Однією з найжахливіших катастроф, пов'язаних з цим явищем, вважається падіння літака AirFrance Flight 447 у 2009 році, в результаті якого загинули 228 осіб. Справжня причина аварії стала зрозуміла, коли слідчі прослухали записи переговорів екіпажу та виявили, що капітан спав всього одну годину за день.

В одному з експериментів випробовуваних попросили зіграти в 50-хвилинну комп'ютерну гру, в якій вони слідували за точкою по екрану за допомогою джойстика. Протягом цього часу дослідники спостерігали за рухом очей і мозковою діяльністю, шукаючи ознаки сонливості.

Згідно зі звітом, учасники тесту пережили в середньому 79 епізодів мікросну, причому деякі тривали цілих шість секунд. Дослідження показало, що під час мікросну певні частини нашого мозку "намагаються відновити чуйність" у тих відділах, які вимикаються. І можливо, це викликає раптовий мимовільний поштовх, який ви відчуваєте, коли ваша голова починає важчати.

Ви можете 'вирубуватися' по кількасот разів на день - фото 336384

За словами вчених, втрата навіть однієї години сну може серйозно нашкодити здоров'ю. Навіть переведення годинників на літній час, яке досі існує в деяких країнах, позначається негативно на людському здоров'ї. Наприклад, навесні, коли люди втрачають одну година сну, медики спостерігають збільшення кількості серцевих нападів на 24% на наступний день.

Як запобігти мікросну? Найпростіше рішення – висипатися. Але якщо вам це не вдалося, на ринку є безліч пристроїв, включаючи спеціальні браслети, які стежать за пульсом і генерують електричний розряд, коли пульс падає дуже сильно. Але найголовніше, як відзначають дослідники, відразу ж зупинитися, якщо ви відчули, що впадаєте в мікросон. Це дозволить уникнути неприємних і, може бути, навіть смертельних наслідків.

Актуально: Як зібратись з силами та змусити себе працювати влітку

Джерело: AAA
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