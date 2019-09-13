Навіщо жертвувати ниркою: Honor висміяв нові iPhone 11 Pro

10 вересня компанія Apple представила свої нові смартфони iPhone 11. Гаджети отримали по одній додатковій камері, що й стало причиною для висміювання їх у мережі. Не обійшлося й без жартів зі сторони виробників-конкурентів.

Зокрема, компанія Honor долучилася до хвилі мемів, пов'язаних з iPhone 11 Pro.

Варте уваги: У мережі з'явилися реальні характеристики нових iPhone 11

У своєму Twitter індійський підрозділ Honor опублікував постер із зображенням лікарів і лампи, яка надзвичайно сильно нагадує потрійну основну камеру в новенькому iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max.

Напис посередині говорить: iHad Kidneys ("У мене були нирки"):

Під світлиною написано, що можливість робити професійні фото не повинна коштувати цілої нирки.

Таким чином y Honor висміяли не лише потрійну камеру смартфонів (адже у багатьох конкурентів уже є смартфони з чотирма та навіть п'ятьма модулями камери), але ще й вартість новинок стартує з позначки у 999 доларів США.

Залишилося дочекатися на стьоб від Samsung, який не упускає жодної можливості потролити "яблучну" компанію.

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