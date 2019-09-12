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У мережі з'явилися реальні характеристики нових iPhone 11
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Попри щорічне перерахування інновацій під "капотом" нових iPhone, компанія Apple традиційно не розкриває важливі подробиці про "залізо" смартфонів. Щоб дізнатися потрібні цифри, користувачам доводиться звертатися до сторонніх джерел.
Відомий інсайдер OnLeaks опублікував "пропущені" вендором характеристики нових моделей і порівняв гаджети з попередниками.
І ще: Представлено нові iPhone 11: технічні характеристики й особливості смартфонів
За даними джерела, модельний ряд iPhone отримав не тільки оновлений процесор Apple A13. Ще одним нововведенням став відчутний апгрейд оперативної пам'яті і місткості акумулятора в порівнянні з торішніми моделями:
- iPhone 11 – 4 ГБ оперативної пам'яті, акумулятор на 3110 мАг (iPhone XR – 3 ГБ і 2942 мАг відповідно)
- iPhone 11 Pro – 6 ГБ оперативки, батарея на 3190 мАг (XS – 4 ГБ і 2658 мАг)
- iPhone 11 Pro Max – 6 ГБ оперативки, місткість акумулятора 3500 мАг (XS Max – 4 ГБ і 3174 мАг)
У мережі також засвітилися передбачувані результати тестування iPhone 11 Pro у Geekbench, де флагманський гаджет набрав 5472 і 13 769 балів в одноядерному і багатоядерному випробуваннях відповідно.
Старт продажів нових моделей iPhone запланований на 20 вересня. Якими будуть ціни в Україні – поки невідомо.
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