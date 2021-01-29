Навіщо треба з'їдати одну цибулину на день: відповідь дієтолога

Вживання однієї цибулини на день позитивно відіб'ється на організмі. Це стосується, як сирого, так і приготованого виду продукту. Про це розповіла дієтолог Світлана Фус в Інстаграмі.

За її словами, цибуля – це потужний профілактичний засіб від багатьох захворювань. Цей продукт здатний полегшити біль в горлі, знизити рівень холестерину в крові, запобігти атеросклерозу.

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Однак якщо у людини є проблеми зі шлунково-кишковим трактом (гастрит, виразка шлунка), то краще не вживати цибулю в сирому вигляді. Це може викликати подразнення слизової. "Побічним ефектом вживання цибулі є неприємний запах шкіри і дихання, проте при помірній кількості це не має бути великою проблемою, а користь для здоров'я буде вельми відчутна", – пояснила фахівець.

Речовини, які є в складі цибулі:

Кверцетин. Має потужні антиоксидантні властивості, має протизапальну дію; Антоціани. Надають деяким видам цибулі червоний або фіолетовий колір. Звичайний жовтий колір – це нормально, але фіолетовий принесе більше користі; Фруктан. Полімери фруктози, які не перетравлюються нашими ферментами і стають живильним середовищем для корисної мікрофлори кишечника.

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